Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Nachmittag Boden gut

Roche im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 263,00 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 263,00 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 264,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 262,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.151 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 226,50 CHF fiel das Papier am 31.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 13,88 Prozent sinken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,91 CHF ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,75 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,13 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

