Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag kaum bewegt

05.09.25 09:26 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 10,71 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 10,71 GBP. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,76 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,67 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 228.424 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). 3,78 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 4,61 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,88 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

