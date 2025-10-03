Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 11,80 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,80 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,82 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,75 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.056.320 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 128,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 GBP an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
