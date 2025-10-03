DAX24.394 -0,1%Est505.650 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,50 +0,3%Gold3.855 ±-0,0%
DAX fällt zurück - Rekord jedoch weiter in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag auf grünem Terrain

03.10.25 12:07 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 11,80 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,64 EUR -0,08 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,80 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,82 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,75 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.056.320 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 128,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

