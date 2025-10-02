Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Rolls-Royce

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,74 GBP ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,74 GBP. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,64 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,85 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.825.371 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 128,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,092 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,69 GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

