Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 11,68 GBP.
Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 11,68 GBP. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,74 GBP. Bei 11,66 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,71 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 1.361.222 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,092 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
