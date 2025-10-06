Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag kaum verändert

Rolls-Royce im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rolls-Royce-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,69 GBP an der Tafel.

Im London-Handel kam die Rolls-Royce-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,69 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,74 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,67 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,71 GBP. Bisher wurden via London 213.184 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

