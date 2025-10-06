Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 11,68 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 11,68 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,74 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,66 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,71 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.002.793 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,72 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

