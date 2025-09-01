Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Montagvormittag nordwärts

Rolls-Royce im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 10,89 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,89 GBP. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,90 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,84 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.818 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 11,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 2,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,61 GBP am 07.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 57,62 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

