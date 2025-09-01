DAX23.740 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag stärker

08.09.25 12:06 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag stärker

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,83 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,83 GBP zu. Bei 10,93 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,84 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.221.231 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,11 GBP) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 2,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 4,61 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 134,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
11:06Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
