Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag stärker
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,83 GBP nach oben.
Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,83 GBP zu. Bei 10,93 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,84 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.221.231 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,11 GBP) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 2,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 4,61 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 134,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
