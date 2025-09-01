Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,91 GBP zu.

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 10,91 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,94 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 10,84 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.230.498 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). 1,83 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 4,61 GBP. Abschläge von 57,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

