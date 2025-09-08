Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Rolls-Royce im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 10,76 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 10,76 GBP ab. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,74 GBP nach. Mit einem Wert von 10,88 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.855.176 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 11,11 GBP markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,15 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 4,63 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 132,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,88 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

