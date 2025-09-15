Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,36 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,36 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,46 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 3.931.004 Aktien.

Bei 11,54 GBP erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,63 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,89 GBP. Dieser Wert wurde am 18.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,93 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,28 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Aktie aus.

