Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

17.10.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 11,08 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,74 EUR -0,28 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 11,08 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,07 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 500.678 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 114,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
