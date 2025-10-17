Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 11,08 GBP.
Um 09:07 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 11,08 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,07 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 500.678 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 114,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
