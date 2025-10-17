Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,2 Prozent auf 11,15 GBP ab.

Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 11,15 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,95 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.849.440 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 7,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

