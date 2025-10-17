Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 10,95 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 3,9 Prozent auf 10,95 GBP nach. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 10,95 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 11,16 GBP. Bisher wurden heute 4.173.378 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,092 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,69 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

