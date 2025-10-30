Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag fester
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 11,75 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 11,75 GBP. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,76 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 11,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.615.919 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 GBP) erklomm das Papier am 30.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
