DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.951 +0,3%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,27 -1,7%Gold4.150 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen? DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Ukraine-Krieges

25.11.25 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.573,9 PKT 45,2 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen
FTSE 100
9.609,5 PKT 74,6 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat sich am Dienstag die Stimmung nach einem verhaltenen Handelsstart aufgehellt. Christine Romar, Head of Europe vom Handelshaus CMC Markets, verwies auf die Hoffnung auf einen vielleicht doch schneller als erwarteten Frieden in der Ukraine. Kiew hat den wichtigsten Punkten des US-Friedensplans Angaben beider Regierungen zufolge zugestimmt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj soll noch im November zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,82 Prozent auf 5.573,91 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische SMI 0,93 Prozent auf 12.771,63 Zähler. Der britische FTSE 100 ("Footsie") zog um 0,78 Prozent auf 9.609,53 Punkte an.

Aus Branchensicht waren europaweit insbesondere Bauwerte gefragt. Für die kriselnde deutsche Baubranche gab es einen Lichtblick: Im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht. An der Spitze des EuroStoxx zogen die Aktien von Saint Gobain (Saint-Gobain) um gut vier Prozent an.

Unter den weiteren Einzelwerten erholten sich die Aktien von Novo Nordisk etwas von ihrem Kursrutsch zu Wochenbeginn und stiegen um 4,5 Prozent. Der dänische Pharmakonzern hatte in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. Am Montag hatte noch ein Fehlschlag einer Alzheimer-Studie die Anteilscheine stark belastet.

Wer­bung

Die niederländische Bank ABN Amro überzeugte mit ihren Geschäftsplanen, die sie auf einem Kapitalmarkttag vorgestellt hatte. Bankchefin Marguerite Berard setzt rund ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt den Rotstift an. Um Kosten zu senken, will sie die Belegschaft in den kommenden Jahren deutlich verkleinern. Die Aktien zogen um 6,5 Prozent an.

Für easyJet ging es um 1,5 Prozent nach unten. Die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres zwar mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan. Doch sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuschten.

Als Schlusslicht im FTSE 100 sackten die Anteilsscheine von Beazley um mehr als neun Prozent ab. Der Umsatz des Versicherers im dritten Quartal hatte die Erwartungen von Analysten verfehlt./la/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:22ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Ukraine-Krieges
18:00Champions League Soccer: Livestream Man City vs. Bayer Leverkusen From Anywhere
17:57Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
17:35Air Canada schickt Airbus A321XLR an den BER
17:05Signa, René Benko, Anahita Thoms, Volkswagen, Amazon, Private Equity, ABN Amro - das war Dienstag, 25.11.2025
16:14Air Canada fliegt mit dem Airbus A321 XLR nach Berlin
15:57Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
15:47Shell and Ferrari ink renewables PPA
mehr