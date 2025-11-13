DAX24.312 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Viele Quartalszahlen

13.11.25 10:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.308,3 PKT -73,2 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
48.254,8 PKT 326,9 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) ist für den DAX am Donnerstag zunächst kein Treiber mehr. In der ersten Handelsstunde auf Xetra notierte der deutsche Leitindex zuletzt knapp im Plus bei 24.400 Punkten. Das Rekordhoch bei 24.771 Punkten bleibt in Reichweite.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne zog am Donnerstag um 1,41 Prozent an und nahm mit 29.990 Punkten wieder Kurs auf die runde 30.000-Punkte-Marke. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Im Wochenverlauf zeigte sich auch der Dax stark.

Wer­bung

Am Donnerstag stehen noch einmal viele Unternehmen mit Geschäftszahlen im Fokus. Aus dem Dax sind es die Deutsche Telekom, Merck KGaA (Merck) und Siemens. Dazu kommt eine große Zahl an Quartalsbilanzen von Unternehmen aus dem MDax und SDAX.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA verdiente im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Papiere sprangen um fast 6 Prozent hoch.

Die Aktien von Siemens verloren rund 4 Prozent. Der Ausblick sei etwas mau, monierten Analysten. Die Anleger müssen neben den aktuellen Geschäftszahlen auch die konkretisierten Abspaltungspläne für die Tochter Siemens Healthineers verdauen. Healthineers gaben um knapp 2 Prozent nach.

Wer­bung

Die Papiere der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) fassten nach Quartalszahlen und einer leicht erhöhten Prognose zunächst weiter Tritt, notierten zuletzt aber nur noch knapp im Plus. Im Heimatmarkt hätten die Bonner zwar schwächer als erwartet abgeschnitten, doch sei dies größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden, hieß es von JPMorgan.

Bilfinger (Bilfinger SE) erholten sich nach einmonatiger Korrektur deutlich. Nach teils erhöhten Jahreszielen kletterten die Papiere des Industriedienstleisters um 8,5 Prozent in die Höhe.

Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke profitierte auch im dritten Quartal von der jüngsten Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva. Das Kursplus belief sich auf fast 10 Prozent./ajx/stk

Mehr zum Thema DAX 40

11:08US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
11:04DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
11:03DAX Prognose für Donnerstag, 13.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
11:00Zögerlicher Auftakt an den Börsen – Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff
11:00Zögerlicher Auftakt an den Börsen – Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff
10:55Ende nächsten Jahres will Emirates 110 Airbus A380 in der Luft haben
10:50Siemens feiert Rekordgewinn - Stellenabbau geht weiter
10:03ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Viele Quartalszahlen
mehr