ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste - 'Shutdown' in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der "Shutdown" in den USA für leichte Verunsicherung gesorgt. Der Leitindex DAX gab am Mittwoch um 0,27 Prozent auf 23.815 Punkte nach.

Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,22 Prozent auf 30.202 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,24 Prozent bergab.

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich in der Nacht zu Mittwoch vor Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben sich jeweils gegenseitig die Schuld dafür zu.

"Als Resultat des 'Shutdowns' könnte der Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht pünktlich erscheinen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das seien Daten, auf die man in New York und Frankfurt angesichts der hohen Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank sehnlichst warte. "Nimmt man den Investoren diese Daten, wenn auch nur für wenige Tage, bringt man Traditionen aus dem Rhythmus, und Unsicherheit macht sich breit", fuhr der Experte fort. Unsicherheit wiederum äußere sich in den Kursen oft durch höhere Schwankungen.

Mit Blick auf einzelne Sektoren schnellten europaweit und auch hierzulande Pharmawerte (STOXX EU600 Health Care) in die Höhe. Sie profitierten von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer. Diese hatte sich am Vortag mit dem Konzern auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Präsident Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

Branchenexperte Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.

An der Dax-Spitze schnellten Merck KGaA (Merck) um gut fünf Prozent in die Höhe. Bayer legten ebenfalls klar zu, drehten aber zunächst an der Charthürde von 29 Euro wieder ab. Zuletzt stand noch ein Plus von mehr als ein Prozent zu Buche. Sartorius (Sartorius vz) sprangen im MDax um 7,5 Prozent nach oben.

Die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft Mutares stiegen im Nebenwerte-Index SDAX um gut ein Prozent. Das zum Portfolio gehörende Unternehmen Magirus erwirbt die im Verteidigungsbereich aktive Achleitner Fahrzeugbau GmbH./la/stk