Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs

01.10.25 10:14 Uhr
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Schmierstoffherstellers Fuchs (FUCHS SE VZ) hat den Vertrag mit seinem Unternehmenschef Stefan Fuchs verlängert. Der 57-Jährige werde für weitere drei Jahre bis Ende Juni 2029 das Unternehmen leiten, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. Fuchs ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender und ist unter anderem für die Konzernentwicklung und das Personal zuständig.

Derweil laufen die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder Timo Reister und Ralph Rheinboldt bis Dezember 2028. Reister ist seit 2024 auch stellvertretender Unternehmenschef. Der Vertrag von Finanzchefin Esma Saglik läuft bis Ende April 2028 und der von Technikchef Mathieu Boulandet bis Ende Juli 2028. Die beiden letzteren Manager sind erst seit diesem Jahr im Vorstand.

Für den Mannheimer Schmierstoffhersteller, der rund 6.800 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie wichtig. Fuchs macht rund 30 Prozent des Umsatzes mit diesen Bereichen. Der Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt deshalb auch bei Fuchs zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern auch Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft./mne/stk

