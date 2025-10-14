DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
FUCHS Aktie

41,52 EUR +3,30 EUR +8,63 %
STU
Marktkap. 4,34 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Buy

09:06 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
FUCHS SE VZ
41,52 EUR 3,30 EUR 8,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Freitag in seiner ersten Reaktion. Der dieses Mal bestätigte Ausblick wirke erleichternd vor dem Hintergrund, dass die Stimmung zuletzt getrübt gewesen sei von der Zielsenkung im Juli./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,36 €		 Abst. Kursziel*:
39,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,47%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

09:06 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 FUCHS Overweight Barclays Capital
22.10.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net Ausblick bestätigt FUCHS-Aktie zieht kräftig an: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend FUCHS-Aktie zieht kräftig an: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend
finanzen.net MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group EQS-AFR: FUCHS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Fuchs zweistellig erholt nach Zahlen - Bodenbildungsversuch
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro
dpa-afx Fuchs verdient etwas mehr als erwartet - Umsatz legt leicht zu
EQS Group EQS-News: Solide Ergebnisentwicklung im dritten Quartal
EQS Group EQS-AFR: FUCHS SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Solid earnings development in the third quarter
EQS Group EQS-News: FUCHS sets new standards in sustainability with certified Product Carbon Footprint tool
EQS Group FUCHS takes over its long-standing Swiss distribution partner ASEOL SUISSE AG and further expands market presence
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends Board contract of CEO Stefan Fuchs
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, buy
EQS Group EQS-News: First half-year influenced by a challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first half year and adjustment of outlook 2025
