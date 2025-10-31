AKTIE IM FOKUS: Fuchs zweistellig erholt nach Zahlen - Bodenbildungsversuch
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
FUCHS-Aktie zweistellig erholt nach Zahlen - Bodenbildungsversuch
Nach dem Quartalsbericht haben die Aktien von FUCHS am Freitagmorgen eine Erholungsrally gestartet. Mit fast 12 Prozent Kursplus schossen die Aktien des Schmierstoffherstellers mit 42,88 Euro auf das höchste Niveau seit Ende Juli. Dabei ließen sie die exponentielle 200-Tage-Linie hinter sich. Sie wird neben ihrer einfach berechneten Version als Gradmesser für den langfristigen Trend gesehen.
Experten fanden in ersten Reaktionen lobende Worte, vor allem im Vergleich zum zweiten Quartal. So sah Barclays-Analyst Anil Shenoy klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen.
Auch Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler lobte die anziehende Dynamik. Erstmals seit vielen Quartalen rechne das Management zudem mit sinkenden Rohstoffkosten.
Die FUCHS-Aktien hatten ihren Negativtrend zuletzt an der Chartunterstützung um 38 Euro beendet. Hier hatten sich bereits im April wieder Käufer gefunden./ag/mis
