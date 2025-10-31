ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
