AKTIE IM FOKUS 2: Fuchs gibt großen Gewinn größtenteils ab

31.10.25 16:27 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nach den Quartalsbericht von Fuchs (FUCHS SE VZ) gestartete Erholungsrally der Aktie hat nicht lange angehalten. Am Freitagnachmittag legte das Papier nur noch um 2,7 Prozent zu. Mit fast 12 Prozent Kursplus waren die Aktien des Schmierstoffherstellers am Vormittag noch mit 42,88 Euro auf das höchste Niveau seit Ende Juli gesprungen. Dabei ließen sie die exponentielle 200-Tage-Linie hinter sich. Sie wird neben ihrer einfach berechneten Version als Gradmesser für den langfristigen Trend gesehen.

Experten fanden in ersten Reaktionen lobende Worte, vor allem im Vergleich zum zweiten Quartal. So sah Barclays-Analyst Anil Shenoy klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen.

Auch Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler lobte die anziehende Dynamik. Erstmals seit vielen Quartalen rechne das Management zudem mit sinkenden Rohstoffkosten.

Die Fuchs-Aktien hatten ihren Negativtrend zuletzt an der Chartunterstützung um 38 Euro beendet. Hier hatten sich bereits im April wieder Käufer gefunden./ag/mis/he

