ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally

03.11.25 18:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.132,4 PKT 174,1 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.891,7 PKT 166,7 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag klar erholt. Der Start in den November glückte, Hoffnungen auf eine Jahresendrally wurden genährt. Warnungen vor weiter bestehenden Risiken fanden bei den Anlegern wenig Beachtung.

Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 0,73 Prozent auf 24.132,41 Punkte. Damit beendete er nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er ließ auch die Marke von 24.000 Punkten problemlos hinter sich, unter die er am Freitag erstmals seit zwei Wochen abgerutscht war.

Börsenexperte Christoph Geyer schrieb von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der Zoll-Front gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen. Aktuell steht für 2025 ein Gewinn von gut 21 Prozent zu Buche.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Montag um 0,28 Prozent auf 29.835,06 Punkte zu. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, ging es um 0,30 Prozent auf 5.679,25 Zähler nach oben. In den USA zeigte sich der Aktienmarkt zum europäischen Börsenschluss uneinheitlich. Während der Dow Jones Industrial etwas nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Autoaktien waren dank etwas zuversichtlicher stimmender Signale zu den Lieferproblemen beim wichtigen Chip-Hersteller Nexperia gefragt. Im Dax bewegten sich Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) im vorderen Feld mit Aufschlägen von 2,3 beziehungsweise 2 Prozent.

Bei Rheinmetall griffen Anleger nach dem zähen Kursverlauf der vergangenen Tage wieder zu. Mit plus 4,2 Prozent waren die Titel der Tagessieger im Dax. Deutschlands größter Rüstungskonzern legt am Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal vor.

Aixtron (AIXTRON SE) sprangen im MDAX um 15,6 Prozent in die Höhe. Als Grund wurde am Markt eine positive Einschätzung der Investmentfirma Kerrisdale Capital gesehen. Dieser zufolge könnte Aixtron zu einem der strategisch wichtigsten Unternehmen der Halbleiterbranche werden. Aixtron sei die nächste große Wette mit Blick auf KI und Rechenzentren und vermutlich der am meisten unterschätzte KI-Profiteur der Branche, hieß es.

Rätselraten gab es um die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) (pbb) (PBB), deren Papiere im Nebenwerteindex SDAX am Nachmittag um bis zu 17 Prozent abstürzten und mit minus 8,3 Prozent aus dem Handel gingen. Händler wie Analysten waren überrascht und fanden zunächst keine Gründe für den Kurseinbruch. Erklärungen von der Bank selbst blieben ebenfalls aus./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

