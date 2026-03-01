DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -1,4%Nas22.553 -1,1%Bitcoin61.156 -2,1%Euro1,1586 -0,4%Öl84,30 +2,1%Gold5.063 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Investieren in KI-Aktien Investieren in KI-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste mit schwachem US-Leitindex

05.03.26 18:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.815,8 PKT -389,6 PKT -1,61%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
47.790,2 PKT -949,3 PKT -1,95%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.552,1 PKT -255,4 PKT -1,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag einen lange richtungslosen Handel mit einem Kursrutsch beendet. Im Sog des schwachen US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte sein deutsches Pendant letztlich 1,61 Prozent auf 23.815,75 Punkte ein. Damit notiert er nun auch wieder unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich die Anleger letztlich zurück. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel ging 2,20 Prozent tiefer mit 29.688,96 Punkten aus dem Handel.

Wer­bung

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 1,5 Prozent bergab. In London und Zürich standen ähnliche Verluste zu Buche. Der New Yorker Dow büßte zum europäischen Börsenschluss 1,6 Prozent ein, während der technologielastige Nasdaq 100 nur um 0,5 Prozent sank.

"Die Anleger bleiben in Sorge, dass sich der Krieg im Nahen Osten jederzeit weiter dynamisieren kann", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Gerüchte und Spekulationen erreichen die Finanzmärkte und machen die Lage zunehmend undurchsichtiger. Das schürt Verunsicherung und sorgt für fallende Aktienkurse."

Derweil läuft die Berichtssaison der Unternehmen auf vollen Touren. Die Aktien von DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) büßten 4,6 Prozent ein, nachdem der Logistikriese einen verhaltenen Ausblick gegeben hatte. Beim Chemie- und Pharmakonzern Merck sorgte der für das laufende Jahr erwartete Gewinnrückgang für ein Kursminus von 8 Prozent und den letzten Platz im Dax.

Wer­bung

Am MDax-Ende ging es für Renk-Titel nach Zahlen um 11,4 Prozent bergab. Im Sog der Rüstungsaktie verloren die Titel der Branchenkollegen Hensoldt und Rheinmetall 8,7 beziehungsweise 5,6 Prozent.

Dagegen belegten die Sportwarenhersteller adidas und Puma (PUMA SE) mit Gewinnen von 2,3 und 4,5 Prozent vordere Plätze in Dax und MDax. Bei Puma sorgte eine Transaktion des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley für Schwung. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor. Einer anderen Stimmrechtsmitteilung zufolge nutzte Adidas-Chef Björn Gulden die jüngste Kursschwäche seines Unternehmens, die den Aktien ein Tief seit Anfang 2023 eingebrockt hatte, zum Kauf.

Im Nebenwerte-Index SDAX sprangen GFT Technologies (GFT SE) dank starker Geschäftszahlen des Software-Entwicklers mit plus 13 Prozent an die Spitze./gl/jha/

Wer­bung

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:27ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste mit schwachem US-Leitindex
18:18Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
17:57Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter
17:52XETRA-SCHLUSS/Es bleibt volatil - DAX rutscht wieder unter 24.000 Punkte
17:30Volkswagen in Osnabrück: VW erwägt Produktion von Militärfahrzeugen
17:29Oldtimer im Express-Tempo: Wie ein Airbus A300 das DHL-Netz am Laufen hält
17:11Volkswagen in Osnabrück: VW erwägt Produktion von Militärfahrzeugen
16:59Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
mehr