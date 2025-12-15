DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.315 -2,5%Euro1,1751 +0,1%Öl60,35 -1,4%Gold4.303 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie  Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie 
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil und Nasdaq leichter - Umschichtungen

15.12.25 22:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.057,4 PKT -137,8 PKT -0,59%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse hat ihre Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dagegen, der vor allem mit Aktien aus der traditionellen Industrie bestückt ist, hielt sich weitgehend stabil.

Wer­bung

Anleger umtreibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). In diesem Umfeld machen kurz vor dem Jahreswechsel viele Investoren Kasse oder schichten aus Technologieaktien in Standardwerte um, also in Papiere aus der traditionellen Industrie.

Mit minus 0,09 Prozent auf 48.416,56 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel. Erst am Freitag hatte er ein frisches Rekordhoch markiert und im Verlauf der vergangenen Woche rund ein Prozent zugelegt.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es zum Wochenstart indes um 0,51 Prozent auf 25.067,27 Punkte abwärts, nachdem er bereits in der Woche zuvor rund zwei Prozent eingebüßt hatte. Sein letztes Rekordhoch ist schon etwas länger her. Es wurde Ende Oktober erreicht.

Wer­bung

Auch der marktbreite S&P 500 gab am Montag leicht nach. Er sank um 0,16 Prozent auf 6.816,51 Punkte.

Im Wochenverlauf dürfte der Blick der Anleger zunehmend den Konjunkturdaten gelten. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - Oktober und November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert. Zudem werden am Donnerstag die ebenfalls viel beachteten Inflationsdaten bekanntgegeben.

Für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind die anstehenden Jobdaten ebenso wichtig wie die anstehenden Zahlen zur Teuerung, auch wenn ihr Einfluss erst im neuen Jahr wirksam wird. Schließlich fand die letzte Zinssitzung des Jahres am vergangenen Mittwoch statt. Da hatte die Fed den Leitzins wegen Sorgen um den Arbeitsmarkt wie erwartet gesenkt.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten hoben sich die Aktien von Tesla mit einem Kursgewinn von 3,5 Prozent auf rund 475 US-Dollar vom Gesamtmarkt ab. Ihr Rekordhoch, das vor fast genau einem Jahr bei etwas über 488 Dollar erreicht wurde, ist nicht mehr weit weg.

Adobe (Adobe) zollten ihrem jüngsten Erholungsversuch Tribut und gaben nach einer Abstufung durch die Keybanc 1,5 Prozent ab. Die Papiere haben im bisherigen Jahresverlauf etwas mehr als 21 Prozent verloren. Die Analysten der Keybanc senkten ihr Anlageurteil auf "Underweight", da sie Wettbewerbsrisiken durch KI-Anwendungen sehen.

Die Anteilsscheine von Texas Instruments verloren 0,8 Prozent. Die Experten von Goldman Sachs hatten sie in einem Jahresausblick für KI-Werte zuvor von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Der Spezialist für analoge und integrierte Halbleiter dürfte vom erwarteten Branchenaufschwung weniger profitieren als Wettbewerber, hieß es. Auf Teradyne blicken die Experten indes optimistisch. Dessen Papiere gewannen 0,7 Prozent.

Aktien von Hotelkonzernen reagierten auf eine Branchenstudie von Goldman Sachs. Für Hilton Worldwide, Las Vegas Sands und Marriott ging es nach Kaufempfehlungen zwischen 2,0 und 3,3 Prozent hoch, während Caesars Entertainment, abgestuft auf "Neutral", um 2,1 Prozent nachgaben.

Richtig ungemütlich wurde es für die Aktionäre des Herstellers von Haushaltsrobotern iRobot, dessen Kurs um knapp 73 Prozent einbrach. Das Unternehmen, das in den frühen 2000ern den Markt für autonome Staubsauger mit seinem Roomba-Model revolutionierte, meldete Insolvenz nach Chapter 11 an, womit ein Sanierungsversuch ansteht. In diesem Zuge soll allerdings der chinesische Hauptlieferant die Kontrolle über iRobot übernehmen./ck/men

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:32Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Montagshandels
22:25Wall Street’s lone Nvidia bear is doubling down on his call, with high conviction
22:23ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil und Nasdaq leichter - Umschichtungen
22:19Aktien New York Schluss: Dow stabil und Nasdaq leichter - Umschichtungen laufen
21:54The Best Christmas Movies to Watch on Netflix That Aren't Holiday Rom-Coms
21:30Here's How Much You Would Have Made Owning Take-Two Interactive Stock In The Last 20 Years
20:44Why Costco Stock Dropped Today
20:44Nvidia übernimmt den Open-Source-Anbieter SchedMD
mehr