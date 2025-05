ROUNDUP/Ford: Belastung von 1,5 Milliarden Dollar durch Trumps Zölle

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet

Why the Market Dipped But Toyota Motor Corporation (TM) Gained Today

Heute im Fokus

Skechers wechselt in Milliardendeal den Besitzer. Howard Hughes-Aktie: Bill Ackmans Pershing Square mit Millionen-Investment. ON Semi verdient weniger als erwartet - Umsatz über den Erwartungen. PayPal ermöglicht kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse. Madrid bittet um Stellungsnahmen zur geplanten BBVA-Sabadell-Fusion. Absatz von Tesla in Europa bricht im April weiter massiv ein. Novo Nordisk triumphiert mit Wegovy in den USA.