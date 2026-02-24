DAX25.089 +0,4%Est506.156 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Jost Werke beschafft sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld

25.02.26 10:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
63,10 EUR 0,40 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke hat sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Geld beschafft. Insgesamt wurden 1,49 Millionen neue Aktien in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 62,13 Euro platziert, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen in Neu-Isenburg mitteilte. Das entspreche einem Bruttoerlös von rund 93 Millionen Euro. Der Konzern hatte bereits am Dienstagabend die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage angekündigt. Das Grundkapital werde um zehn Prozent erhöht, so das Unternehmen.

Wer­bung

An der Börse gab die im Kleinwerteindex SDAX gelistete Aktie am Mittwochvormittag zuletzt um 3,5 Prozent auf 63,10 Euro nach. Seit Jahresbeginn hat sie aber nach wie vor fast 17 Prozent an Wert gewonnen.

Für Analyst Fabio Hölscher von Warburg Research wird der Nutzfahrzeugzulieferer mit dem Schritt in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll laut Jost die finanzielle Flexibilität des Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie "Ambition 2030" weitere Zukäufe umzusetzen.

Wer­bung

Jost sehe attraktive Möglichkeiten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die weltweite Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter.

Der Konzern hatte 2025 dank eines starken Schlussquartals die Erwartungen übertroffen. Neben dem erzielten Wachstum aus eigener Kraft half dabei die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva.

Den Ausblick auf 2026 will Jost bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen./err/men/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu JOST Werke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
10:01JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:01JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen