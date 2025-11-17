DAX23.659 -0,9%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +0,6%Nas22.790 -0,5%Bitcoin81.138 -0,2%Euro1,1594 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.068 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Netflix 552484 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street stabil erwartet -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Top News
Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

ROUNDUP: Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf

17.11.25 14:26 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat China aufgerufen, sich stärker als bisher für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, "dass China hierbei eine entscheidende Rolle spielen kann", sagte der Finanzminister und SPD-Chef bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng. Der Ukraine-Krieg sei auch ein destabilisierender Faktor für die globale wirtschaftliche Entwicklung.

Wer­bung

He betonte, Chinas Haltung zur "Ukraine-Krise" sei unverändert. Die Volksrepublik unterstütze alle Anstrengungen, die zu einem Frieden führten und wolle mit der internationalen Gemeinschaft, "Deutschland eingeschlossen", weiter eine konstruktive Rolle zur Lösung spielen, sagte er.

Klingbeil ist als erster Minister der schwarz-roten Bundesregierung in Peking - Außenminister Johann Wadephul hatte seine Reise kurz davor verschoben, weil er nicht ausreichend hochrangige Gesprächspartner bekommen hatte.

China gilt als enger Partner Moskaus und verurteilte Russlands Vorgehen in der Ukraine bislang nicht. International stärkt Peking seinem Partner damit indirekt den Rücken. Die Volksrepublik spült außerdem durch russische Öl-Importe Geld in Moskaus Kriegskasse. He erklärte zudem, dass die Welt von "Turbulenzen" geprägt sei. Eine stabile deutsch-chinesische Beziehung könne deshalb international mehr Sicherheit bieten, erklärte er./tam/DP/mis