ROUNDUP: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen

WETZLAR (dpa-AFX) - Rund ein Jahr nach dem Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft Mutares wird der Stahlhersteller Buderus Edelstahl in Wetzlar zerschlagen. Das Stahlwerk des Unternehmens soll bis Ende Oktober geschlossen werden, wie Mutares mitteilte. Betroffen davon seien 450 der rund 1.120 Arbeitsplätze von Buderus Edelstahl, sagte ein Mutares-Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

Für die beiden Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und mechanische Bearbeitung einschließlich der Wärmebehandlung sei der Verkauf an die Georgsmarienhütte (GHM) Gruppe mit Sitz in der gleichnamigen Stadt in Niedersachsen vereinbart worden. Die Transaktion soll im vierten Quartal vollzogen werden.

Der Geschäftsbereich Gesenkschmiede werde zudem angesichts der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie an die ebenfalls zu Mutares gehörende FerrAl United Group verkauft. Der Automobilzulieferer bietet Schmiede- und Gussteile, bearbeitete Komponenten und Baugruppen und betreibt nach Angaben des Mutares-Sprechers bereits sechs Gesenkschmieden. Durch die Verkäufe könnten voraussichtlich rund 670 Arbeitsplätze am Standort gesichert werden, erklärte Mutares.

Anleger zeigten sich erfreut über die Neuigkeiten. Am späten Nachmittag legte die Mutares-Aktie als einer der besten Werte im SDAX um gut drei Prozent zu.

Die Beteiligungsgesellschaft hatte Buderus Edelstahl mit damals rund 1.130 Beschäftigten im Oktober vergangenen Jahres vom österreichischen Stahl- und Technologiekonzern voestalpine übernommen. Bereits seinerzeit zeichneten sich personelle Einschnitte bei Buderus Edelstahl ab. Seither seien bereits Fortschritte bei der Optimierung von Fertigungsprozessen erzielt worden, erklärte Mutares nun. Mit dem Verkauf an die GHM Gruppe sollten weitere nötige Transformationsschritte umgesetzt werden.

Noch in dieser Woche sollten Gespräche über Sozialpläne mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen werden, hieß es vom Unternehmen. Vorgesehen sei zudem eine Stellenausschreibung der GHM Gruppe, über die gegebenenfalls rund 60 der von der Stahlwerk-Schließung betroffenen Beschäftigten übernommen werden könnten. Buderus Edelstahl mit einem Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro ist ein Spezialstahl-Hersteller mit Schwerpunkten in den Bereichen Werkzeugstahl und Edelbaustahl./csc/DP/mis/he