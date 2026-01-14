DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.012 +0,3%Bitcoin75.392 +0,1%Euro1,1704 -0,2%Öl64,86 +1,3%Gold4.831 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein
Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

ROUNDUP: Travelers überrascht mit Gewinnsprung im Waldbrand-Jahr

21.01.26 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
233,30 EUR 2,90 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Höhere Prämien und gute Finanzgeschäfte haben dem US-Versicherer Travelers 2025 mehr Gewinn eingebracht. Der Überschuss sprang im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Im vierten Quartal legte der Gewinn dank rückläufiger Katastrophenschäden um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt mit höheren Schäden und weniger Gewinn gerechnet.

Wer­bung

Die Begeisterung der Anleger hielt sich allerdings in Grenzen. Nach einem Sprung zu Handelsbeginn bis auf 275 Dollar notierte das Papier zuletzt etwa 5 Dollar niedriger und damit nur etwas höher als am Vortag.

Dass es besser lief, lag auch an gestiegenen Einnahmen. So wuchs der Umsatz des Konzerns im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 48,8 Milliarden Dollar. Katastrophenschäden schlugen mit 3,7 Milliarden Dollar zwar teurer zu Buche als im Vorjahr, doch die Auflösung hoher Rückstellungen machte dies nahezu wett. Hinzu kamen höhere Gewinne aus Kapitalanlagen.

Anfang 2025 hatten die verheerenden Waldbrände in Kalifornien Travelers vor Steuern rund 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Es waren die teuersten Waldbrände für die Branche. Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bezifferte die gesamten versicherten Schäden auf rund 40 Milliarden Dollar. Hinzu kamen Stürme und Hagelereignisse in mehreren US-Bundesstaaten./stw/err/jha/he

In eigener Sache

Übrigens: Travelers und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Travelers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Travelers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Travelers SellDeutsche Bank AG
19.04.2019Travelers Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2019Travelers OverweightBarclays Capital
24.04.2017Travelers BuyArgus Research Company
13.02.2017Travelers Companies Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
09.01.2019Travelers OverweightBarclays Capital
24.04.2017Travelers BuyArgus Research Company
16.12.2016Travelers Companies OutperformBMO Capital Markets
22.04.2016Travelers Companies OutperformRBC Capital Markets
22.01.2016Travelers Companies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.04.2019Travelers Sector PerformRBC Capital Markets
13.02.2017Travelers Companies Mkt PerformFBR & Co.
27.01.2016Travelers Companies NeutralUBS AG
23.01.2015Travelers Companies NeutralMKM Partners
06.01.2015Travelers Companies Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Travelers SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Travelers Inc (Travelers Companies) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen