ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie auf Rekordhoch

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx hebt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose für 2025 an. Statt mehr als 2,1 Milliarden soll der Überschuss im Gesamtjahr jetzt rund 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte der Konzern mit der Hauptmarke HDI am Donnerstag in Hannover mit. An der Börse kam die Nachricht hervorragend an: Der Kurs der Talanx-Aktie kletterte auf einen neuen Höchstwert.

Am Vormittag gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 126,20 Euro und wurde damit so teuer gehandelt wie noch nie seit dem Börsengang im Jahr 2012. Zuletzt lag es noch knapp sechs Prozent im Plus und war zugleich Spitzenreiter im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat sie inzwischen mehr als 50 Prozent gewonnen.

Im ersten Halbjahr steckte der Versicherer immense Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien weg. Diese kamen besonders den weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück teuer zu stehen, an dem Talanx die Mehrheit der Anteile hält.

Unter dem Strich verdiente Talanx fast 1,4 Milliarden Euro - 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Besonders stark legte die Erstversicherungssparte zu, zu der außer HDI auch Versicherer in Polen und Lateinamerika gehören. Diesmal steuerte der Konzernbereich sogar 51 Prozent zum Konzernergebnis bei. Der Rest des Gewinns kam aus der Rückversicherung.

"Trotz hoher Großschadenleistungen im ersten Quartal haben wir ein Rekord-Halbjahresergebnis erzielt und gleichzeitig unsere Resilienz weiter gestärkt", sagte Vorstandschef Torsten Leue. So kosteten die Zerstörungen durch die Brände in Los Angeles Anfang des Jahres den Konzern mehr als 624 Millionen Euro.

Dank eines glimpflich verlaufenen zweiten Quartals blieben die gesamten Großschäden im ersten Halbjahres bei Talanx mit gut 1,1 Milliarden Euro jedoch innerhalb des vorgesehenen Budgets. Damit nimmt der Konzern einen Puffer von rund 140 Millionen Euro mit ins zweite Halbjahr.

Vorstandschef Leue blickt daher "optimistisch auf das dritte Quartal und den Rest des Jahres". Dann steht im Nordatlantik die diesjährige Hurrikan-Saison bevor. Diese richten an den Küsten der USA und in der Karibik oft milliardenschwere Schäden an und gehören zu den größten Naturkatastrophen-Risiken für Versicherer und Rückversicherer.

Für Analysten dürfte das angehobene Gewinnziel an sich keine allzu große Überraschung sein: Vom Konzern befragte Branchenexperten hatten für 2025 bereits einen Gewinn von gut 2,3 Milliarden Euro auf dem Zettel. Der Zeitpunkt der Anhebung ist jedoch unüblich: Sonst warten Talanx und andere Versicherer meist das für Katastrophenschäden bekannte dritte Quartal ab, bis sie ihre Gewinnprognosen nach oben setzen.

Für die kommenden Jahre hat sich die Talanx-Spitze bereits im vergangenen Dezember weitere Steigerungen vorgenommen: Bis 2027 soll der Gewinn auf mehr als 2,5 Milliarden Euro steigen./stw/nas/mis