ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Talanx AG
Analysen zu Talanx AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.2025
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.12.2024
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2018
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2017
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2017
|Talanx Sell
|Baader Bank
|21.09.2017
|Talanx Sell
|Baader Bank
|14.08.2017
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
