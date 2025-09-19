DAX23.734 +0,9%ESt505.499 +1,0%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow46.170 +0,5%Nas22.373 -0,1%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,94 +0,4%Gold3.774 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

26.09.25 14:44 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

