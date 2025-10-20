RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tritt am Mittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von RTL zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die RTL-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,85 EUR.

Mit einem Kurs von 34,85 EUR zeigte sich die RTL-Aktie im XETRA-Handel um 11:40 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 35,10 EUR zu. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 34,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.377 RTL-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,14 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

