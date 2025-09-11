Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 74,92 USD.

Die Rubrik-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 74,92 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 73,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 892.250 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Gewinne von 36,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2024 (30,10 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 204,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 15.09.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,504 USD je Rubrik-Aktie.

