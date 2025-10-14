Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Dienstagnachmittag nach

Rubrik im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 80,49 USD nach.

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 80,49 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 79,80 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,75 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 71.260 Aktien.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 21,38 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 37,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

