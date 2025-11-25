Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 68,47 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 68,47 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 68,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 67,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 150.179 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 49,53 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 51,19 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.12.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,479 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

