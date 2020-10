Vestas-Aktien springen nach MHI-Deal an - Goldman: strategisch positiv

Zugleich wird die Zusammenarbeit mit dem japanischen Konzern ausgebaut. Im späten Handel legten sie in Kopenhagen zuletzt um knapp 8 Prozent auf 1098 Kronen zu.

Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs nannte den Schritt strategisch positiv für Vestas. So werde die Präsenz der Dänen in einem starken und wachsenden Offshore-Windmarkt verdoppelt, schrieb er. Patel erwartet, dass sich dieser Markt in den kommenden zehn Jahren mehr als vervierfachen wird.

/ck/he

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com