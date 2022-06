RWE Aktie News: RWE gibt am Mittwochnachmittag nach

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 40,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 40,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 917.759 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 43,43 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,77 EUR.

Am 12.05.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.002,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.783,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

