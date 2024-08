RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Vormittag vor

RWE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 34,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 34,56 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,67 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.793 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,96 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen