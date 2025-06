RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,10 EUR.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,10 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,36 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 32,95 EUR. Bei 33,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.032.687 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,92 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 16,13 Prozent sinken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Aktie aus.

