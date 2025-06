RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,19 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,19 EUR. Bei 33,19 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.843 RWE-Aktien.

Am 05.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 8,23 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 16,36 Prozent wieder erreichen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,58 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je RWE-Aktie.

