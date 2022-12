RWE Aktie News: RWE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die RWE-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,65 EUR. Bei 42,46 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 23.432 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,00 Prozent. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,05 EUR an.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.05.2024 dürfte RWE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,00 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com