RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Vormittag zu

Die RWE-Aktie konnte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 40,89 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,07 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.305 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,03 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,77 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.783,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je RWE-Aktie.

