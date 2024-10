RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 32,29 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 32,29 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 32,18 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.410 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. RWE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

