RWE Aktie News: RWE am Vormittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,45 EUR zu. Bei 40,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 66.303 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,14 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR ab. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 36,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,50 EUR je RWE-Aktie an.

Am 12.05.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.783,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

RWE-Aktie klettert: RWE erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Gewinnprognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE