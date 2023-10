RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahezu unbewegt

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,72 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,72 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,85 EUR an. Die RWE-Aktie sank bis auf 32,69 EUR. Bei 32,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 175.570 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2023 auf bis zu 32,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,52 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie verdient. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

