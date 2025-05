RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 33,21 EUR.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,21 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,36 EUR. Bei 33,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.073.665 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,45 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 20.03.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

