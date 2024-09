RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Mittag zu

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 33,45 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 33,45 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 33,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,29 EUR. Bisher wurden heute 1.164.309 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter